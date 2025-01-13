Yer Karabük Safranbolu: Kuyumcu soyan hırsızlar ve gözcü tutuklandı!

10 Ocak 2024 günü saat 17.40 sıralarında Karabük'ün Safranbolu İlçesi Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki Ata İş Merkezi'nde bulunan bir kuyumcu da meydana geldi. İş merkezine gelen yüzü kar maskeli 3 kişi, tabanca ile kuyumcu dükkanına girerek, çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra cep telefonlarını toplayıp, çalışanların 'kırmızı alarm' tuşuna da basmalarını engelledi. Soyguncular, vitrinde bulunan 20 kilogram altını çantaya doldurdu. 'Kasayı açın' diyen soyguncular, çalışanlar direnince işyerinden çıkıp yaya olarak kaçmışlardı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansımış idi.

15 SAAT SONRA SOYGUNCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Tüm tedbirleri alan Karabük ve Safranbolu polis ve Jandarma ekipleri. Soyguncuların yaya olarak kaçtığı bölge de yaptıkları arama 2 silah ve kaçarken Kanyon bölgesinde yere dökülmüş altınlar ve altın dolu bir çanta ile soygunda kullanılan 2 tabancayı ele geçirdiler. Polisin çalışması sonucu soyguncuların, Rıza Ç. (20) ve Cemal Polat Ç. (21) kardeşler ile Emre Ü. (19) olduğu tespit edildi. R.K.'nin (33) de soygun sırasında gözcülük yaptığı saptandı Çankırı ilinden gelen özel harekat polisleri kanyon bölgesinde sabaha kadar arama yapmış idi. Karabük Emniyeti ve Özel Harekat Polisi 11 Ocak Cumartesi günü sabah saat 09.00 sıralarında İsmetpaşa mahallesinde Emre Ü,nün ananesine ait evde saklanan soyguncuları çaldıkları altınlarla birlikte ele geçirdiler. Ayrıca Emre Ü.nün Kasten yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma, Hırsızlık gibi 15 ayrı suç dosyasının olduğu belirtildi.

20 GÜN PLAN YAPMIŞLAR

Sanıkların Emre Ü'nün İsmetpaşa mahallesinde babasına ait mekruh bir evde kaldıkları, 20 gün boyunca, defalarca kuyumcuyu gözetledikleri, kaçış güzergahı gibi çeşitli konularda plan yaptıkları belirtilirken, soygunda kullandıkları silahların ise kuru sıkıdan çevrilme olduğu tespit edildi. Ayrıca kaçışları sırasında yanlarında ağırlık yapmamak için daha önce kanyon bölgesinde belirledikleri bir alana gömdükleri ortaya çıkarken,saklanan altınlar emniyet birimleri tarafından bulundu.

SOYGUNCULAR VE GÖZCÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularından sonra sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, yoğun güvenlik altında Safranbolu Adliyesine getirildi. 4 sanığın Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı sorgusunda sonra hakim önüne çıkarıldılar. Çıkarıldıkları Safranbolu nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklanan 3 soyguncu ve 1 gözcü tutuklanıp Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.