‘Safranbolu’ya gelecek nesiller sahip çıkmalı’

1960'lı yıllardan itibaren ülkenin iş ve aş kapısı olan Türkiye'nin ilk demir çelik entegre tesisi olan Karabük Demir Fabrikasına Türkiye'nin dört bir yanından gelen kişilerin barınma sorunuyla karşılaşıldı. 1970'lere kadar bu ata yadigarı tarihi evlerimizin bozulmadan gelmesinin en büyük nedeninin

Safranbolu halkının gelenek ve göreneklerine bağımlı olmasından kaynaklandığını belirten eski Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak; "Bu evlerin 1970'lere açık hava müzesi olarak kalmasının başlıca nedeni Safranbolu da baba ocağını söndürmemek, ata yadigarı evleri korumak, kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek ve görenek olmasıdır. Fakat Karabük Demir Çelik Fabrikalarının o zaman Türkiye'nin bir iş ve aş kapısı olması nedeniyle ülkemizin birçok yerinden göç almaya başladı. Bu arada Safranbolu halkının büyük kesimi de fabrika da çalışıyordu. Devletin işçiye ucuz faiz ve uzun vadeli kredi ile ev yapmasına imkan vermesi nedeniyle ve bu tarihi evlerin bakımı zor olduğundan bu evlerde yaşayanlar işçi kooperatifleri tarafından yapılan betonarme evlerine taşınarak ata ocaklarını terk etmeye ve evlerini ucuz fiyata satmaya başladılar, evi alan kişiler ise evlerdeki yaşam tarzını ve geleneklerini bilmedikleri için evlerin tarihi yapılarını bozmaya başladılar." dedi.





EVLERİMİZ YOK OLUYORDU

Tarihi yapıların bozulmasına gönlünün el vermediğini söyleyen Ulukavak; "Evlerimiz ve bir tarih yok oluyordu. Bunu önlemek için 1975 yılında Safranbolu Belediye İmar Yönetmeliği'ne ek bir madde koyarak, bu tarihi ve ata yadigarı evleri tamir etmek isteyenlerin mutlaka çevredeki diğer evlere uygun bir tadilat yapmalarını, mutlaka geleneksel malzeme yani ahşap, oluklu kiremit gibi malzemelerin kullanılmasını, evlerin dış görünüşünü bozmamalarını içeren kurallar uygulanmasını, benim önerim üzerine Belediye Meclisi uygun gördü. Tadilatları denetleyecek teknik öğretim görmüş üç kişiden oluşan bir de kurul oluşturduk. Ama aldığımız meclis kararının yürürlüğe girmesi için o zamanın İmar İskan Bakanlığının onayı gerekiyordu, yasa gereği. Ama bir türlü aldığımız bu karar Bakanlık tarafından onaylanmadığı gibi bir de bana "Eskiye rağbet olsaydı, bitpazarına nur yağardı" denilip, bu eski evlerle uğraşma yeni binalar yapın denilerek İmar Yönetmeliği değişikliği onaylanmadı.





AVRUPA DA MİMAR DA MİRAS YILI SAFRANBOLUNUN KURTULUŞU OLDU

1975 yılında Avrupa Konseyinin aldığı bir kararın Safranbolu'nun kurtuluşu olduğunu ifade eden Ulukavak; "1949 yılında Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi 1975 yılını "Avrupa da Mimarda Miras Yılı" ilan etmesi üzerine Türkiye bu kutlama için en uygun yerin İstanbul Teknik Üniversitesi'nce Safranbolu ilçesi olduğunun belirlenmesi bizim kurtuluşumuz için atılan ilk adım oldu. 30 Ağustos -6 Eylül 1975 tarihleri arasında Belediye ile İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 'nin eşgüdümünde 200 dolaylarında bilim adamının, üst düzey bürokratların, mimarların, tarihçilerin ve ulusal basının önde gelen yazarlarının katıldığı bir "Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru" haftası düzenledik. Gelen kişiler halkımızın çok yoğun ilgi gösterdiği konferanslarda, Safranbolu evlerinin niçin önemli olduğu konusunda bilgiler verdi. 1976 yılında T.Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı merhum Çelik Gülersoy, ünlü belgeselci Süha Arın'a "Safranbolu'da Zaman" isimli bir belgesel film yaptırdı.





Bu belgesinin Antalya Altın Portakal Film Festivalinde birincilik ödülü alması ve TRT de gösterilmesi Safranbolu'ya ilginin daha çok artmasına etken oldu. Safranbolu'ya davet olunan zamanın Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı bir ev ve tarihi Yemeniciler Arastasını restore ettirdi. Turing Kurumu Başkanı Çelik Gürsoy'un bir konağı restore edip turizmin hizmetine sunması, turların ve ziyaretçilerin ilçemize gelmesinde büyük etken oldu. Zamanın yetkili organı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu Safranbolu ilçesinin korunmasına yönelik bir dizi ilke ve kuralları 1976 yılında uygulamaya koydu. Ancak bu kararlar, 1977 yılında yapılan Belediye Başkanı seçimlerinde kendi partimden bazı kişiler de dahil aleyhime bir etken olarak kullanıldı. Buna rağmen yüzde 51,3 oranında oyla seçimleri tekrar kazandım. Bu seçimler aslında Safranbolu halkının tarihimize, gelenek ve göreneklerimize, ata yadigarı evleri ve diğer eserlere sahip çıktığının bir göstergesi oldu. 1980 ihtilaline kadar tarihi evlerimizin, geleneklerimizin korunması, yaşatılması ve ilçemizin tanıtılması için tüm etkinliklerde Belediye olarak rol aldık.





1990 YILINDA UNESCO YA BAŞVURULDU

1990 Yılında UNESCO ya başvurulduğunu kaydeden eski Belediye Başkanı Ulukavak; "1990 yılında düzenlenen 15. Safranbolu Mimarı değerler ve folklor haftası etkinliklerine katılan Dış işleri Bakanlığı Kültür Daire Başkanlığı yetkilisinin niçin siz UNESCO ya Dünya Miras Şehirleri Listesine baş vurmuyorsunuz demesi üzerine o zamanın Kaymakamı Yavuz Erkmen ile o zamanın Belediye Başkanı Mustafa Eren bu konuda çalışmalar yaptılar ve 1994 yılı Aralık ayında Türkiye'nin Miras Listesine alınan Türkiye'deki dokuzuncu yer olarak Safranbolu belirlendi. Bu tarihten sonra Avrupa ve diğer ülkelerden yabancı turistler de ilçemize gelmeye başladı. Yaşayarak kendini koruyan bir ilçe olduğumuz için "Başka Safranbolu Yok" ve "Korumanın Başkenti" diyoruz. Bizler geçmişte tarihimize sahip çıktık, bu tarihimize gelecek nesillerinde sahip çıkmalarını istiyor ve inanıyoruz" dedi.

Aldığı kararlar ile Safranbolu'da bulunan yaklaşık bini aşkın tarihi yapı ve tarihi ev bulunurken, bu evlerin bir kısmı restore edilip ya turizm amaçlı ya da sahipleri tarafından kullanılıyor. Osmanlı ahşap mimarının en güzel örnekleri ilçede bulunurken, Türk aile ve ev yaşam gelenek, görenek ve tarihi hakkında bilgiler veriliyor. Pandemi dönemine kadar yerli ve yabancı turistlerin akımına uğrayan ilçe, artık normalleşme dönemine girilen şu dönemlerde ziyaretçi sayısını tekrar artırmaya başlamış bulunuyor.