Sağ çıkarıldığı evinin enkazını izledi

Adıyaman'da, oğlu ve eşiyle birlikte enkazdan çıkmayı başaran Bayram ve Arzu Avcı çifti, kendi imkânlarıyla çıkmayı başardıkları evin enkazına dakikalarca baktı. Enkazda eşyalarına ulaşmayı uman Arzu Avcı, "Severek evlendik, 6 yıl önce buraya taşındık. Çok emek verdim. Emeklerimin hepsi yerle bir oldu. Doğalgaz sobamız vardı, hep beraber yatıyorduk. Deprem başlayınca 'Birlikte ölelim' diye kanepede birbirimize sarıldık" dedi. Sarsıntının ardından enkazdan çıkmayı başardıklarını anlatan Avcı, "Komşularımız, babam enkaz altında kaldı. Ölümü hissettim. Yavrum ölürse diye kendimi yedim. Hasta oldu. Konteynerde doktora 'Doktor amca burada deprem oluyor mu, bizim evimiz yıkıldı' diyor" dedi.