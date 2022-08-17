Haberler Yaşam Haberleri Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi bugün ATV’de!
Giriş Tarihi: 17.8.2022 11:40

Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi bugün ATV’de!

Bugün ATV’de ekrana gelecek olan Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi izleyiciyle buluşacak. Serinin ikinci filmi komedi türündedir. Yönetmenliğini yine Ersoy Güler'in yaptığı devam filminin başrolünde bir kez daha Burçin Bildik yer alıyor. Ona eşlik eden isimler ise Ezgi Asaroğlu, Hüseyin Avni Danyal, Nazlı Tosunoğlu ve Murat Akkoyunlu. İşte Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi bugün ATV’de!

Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi konusu ve oyuncuları ATV'de yayınlanacak olması dolasıyla merak ediliyor. Salim kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye karar verir. Ancak bu yolculuk yolda karşılaştığı yol arkadaşı Nihal'le birlikte azılı katiller ve kötü adamlarla mücadele ettikleri bir maceraya dönüşür. İşte film hakkında bilgiler…

KONUSU

Salim kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye karar verir. Ancak bu yolculuk yolda karşılaştığı yol arkadaşı Nihal'le birlikte azılı katiller ve kötü adamlarla mücadele ettikleri bir maceraya dönüşür. Nihal'in annesi intikam için rehin alındığında ise işler iyice karışır. Adamlarımız artık seri katil olarak aranmaktadır ve yakalanmamak için kılık değiştirmek zorunda kalırlar. Ne var ki bu da çözüm olmaz ve talihsizlikler iyice çığrından çıkar. Salim tekrar eline silah almak zorunda kalır, Nihal ise başı beladan kurtulmayan Salim'den uzaklaşıp annesini tek başına kurtarmak zorundadır. Salim ise yaşadığı bu büyük travmalar sonrasında artık ne ölümden ne de ölümden korkmaktadır, Nihal'i yalnız bırakmak istemez ve peşine düşer...

Yönetmenliğini yine Ersoy Güler'in yaptığı devam filminin başrolünde bir kez daha Burçin Bildik yer alıyor. Ona eşlik eden isimler ise Ezgi Asaroğlu, Hüseyin Avni Danyal, Nazlı Tosunoğlu ve Murat Akkoyunlu.

OYUNCULAR

Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Hüseyin Avni Danyal

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Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi bugün ATV’de!
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