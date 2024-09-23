Sağanak ve fırtına Diyarbakır’ı vurdu

Şiddetli yağış ve fırtına, yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli fırtına, ağaçları yerinden oynatırken etkili olan sağanak ve dolu yağış sonrası caddeler göle döndü. Meteoroloji, Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Tunceli, Elazığ'da sel ve fırtına uyarısı yaptı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde önceki gün aşırı yağmur ve fırtınaya dayamayan tek katlı evin damının sundurması ve balkonu çöktü. Evde tek bayına yaşayan Halime Derinöz (80), yara almadan kurtuldu. Oturma odasındayken gürültü duyduğunu ve korkudan hareket edemediğini söyleyen Derinöz, "Komşular sayesinde evden çıkabildim. Korkudan su bile içemedim" dedi. Çukurova ilçesi Kasım Ener Caddesi üzerinde ise bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Van'da önceki akşam etkili olan sağanak Saray ilçesinin Karahisar Mahallesi'nde sele neden oldu. Dere kenarındaki ev, ahır ve samanlıklar zarar gördü. Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Çipideresi köyünde ise şiddetli yağmur sonucu derenin taşması sele yol açtı.