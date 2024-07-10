Sağanak yağış Bayburt’ta sele neden oldu

Bayburt'ta etkili olan yaz yağmurları, merkeze bağlı Çamlıkoz köyünde sele neden oldu. Sabah saatlerinde güneşli olan hava, aniden bastıran sağanak ve dolu yağışıyla birlikte değişti. Köy yolları su birikintileriyle kaplanarak adeta göle dönüştü.

Şehir merkezinde aralıklarla devam eden yağışlar, henüz büyük bir olumsuzluğa yol açmazken, köylerde ekili arazilere zarar verdi. Aniden bastıran yağmur sonrası Çamlıkoz köyünde yollar suyla kaplandı ve tarım arazileri hasar gördü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Bayburt'ta sağanak yağışlar, yer yer çise şeklinde devam ediyor.