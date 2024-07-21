Sağanak yağış Giresun ve Trabzon’u vurdu

Giresun ve Trabzon'u, önceki gece sağanak vurdu. Giresun'un Tirebolu ilçesinde bağlı Halaçlı köyünde iki katlı bir ev, heyelan nedeniyle yan yatarken, bir bölümü de çöktü. Evde kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, 4 ev de tedbir amaçlı boşaltıldı. Köseler köyünde meydana gelen heyelan ise Gülizar Demirel'in (63) evinin 2 odasının duvarını yıkarak içeriye doldu.Heyelan esnasında çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanında olduğunu belirten Gülizar Demirel, "Böyle bir felaket hiç yaşamamıştık. 40 senelik emeğimiz bir anda gitti. İyi ki evde yoktuk" dedi. Espiye ilçesinde de bazı ev ve işyerlerini su bastı. Toprak kaymaları nedeniyle Tirebolu- Doğankent yolu 6 Şehitler Köprüsü civarında heyelandan dolayı Giresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapatıldı. Trabzon'da sağanak yağış etkili oldu. Aşırı yağış nedeniyle cadde ve yollar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.