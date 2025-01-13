Sağanak yağış İstanbul’da trafiği durma noktasına getirdi: Trafik yoğunluğu sabah yüzde 80’e ulaştı

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 09:00 itibarıyla yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 89 İstanbul genelinde ise yüzde 80'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.



Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Mecidiyeköy ve Çağlayan'da araçlar güçlükle ilerledi. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane'de trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu ile Avrupa Yakası arasındaki geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantı yollarında araç yoğunluğu gözleniyor. Kadıköy D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, özellikle aktarmaların yapıldığı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.

Trafik haritası verilerine göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye kadar ulaşırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 80'e çıktı. İstanbul'da sağnak yağışın Çarşamba gününe kadar aralıksız olarak devam edeceği hava sıcaklığının ise 7 derece civarında seyredeceği kaydedildi.