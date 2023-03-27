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Giriş Tarihi: 27.3.2023 11:13 Son Güncelleme: 27.3.2023 11:24

Sağanak yağış Şanlıurfa’da sele dönüştü

Dün gece kenti etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış Şanlıurfa’da cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Yağışın etkili olduğu dakikalarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül taşkın derelerinde incelemelerde bulundu. Birçok ev sular altında kaldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sağanak yağış Şanlıurfa’da sele dönüştü

Şanlıurfa, sel felaketinin izlerini silmeye çalışırken kentte yeniden kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Kent Merkezinde bulunan taşkın derelerindeki su debisi yükseldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ ekipleri başta olmak üzere tüm ekipler sabaha kadar teyakkuza geçti.

AFAD'ın Meteorolojiye dayandırdığı bilgilere göre vatandaşlara bilgilendirici mesaj gönderilerek meydana gelen kuvvetli sağanak yağış ve oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı konusunda vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı-Yüzbaşı Ali Saip Kışlası içerisinden geçen Cavsak Deresi ve Sırrın Derelerinde incelemelerde bulundu. Süleymaniye Mahallesi'nden geçen Karakoyun Deresinin durumu da drone ile görüntülendi.

Akşam akşamdan itibaren etkisini artıran sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini azaltarak devam etti. Şanlıurfa Valiliği, AFAD, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olası bir afete karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü.

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Sağanak yağış Şanlıurfa’da sele dönüştü
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