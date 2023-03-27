Sağanak yağış Şanlıurfa’da sele dönüştü

Şanlıurfa, sel felaketinin izlerini silmeye çalışırken kentte yeniden kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Kent Merkezinde bulunan taşkın derelerindeki su debisi yükseldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ ekipleri başta olmak üzere tüm ekipler sabaha kadar teyakkuza geçti.