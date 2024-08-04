Sağanak yağış serinletecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Bugün, İstanbul dahil 23 kent için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Salıdan cumaya kadar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars ve Ardahan çevreleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak geçişlerinin olacağı tahmin edildi. Yine yurdun kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer illerimizde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.