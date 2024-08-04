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Giriş Tarihi: 5.8.2024

Sağanak yağış serinletecek

Uzun süredir devam eden sıcakların ardından serinletecek sağanak yağış geliyor. Bugün, İstanbul dahil 23 kent için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yarından cumaya kadar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars çevreleri ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak geçişlerinin olacağı tahmin ediliyor

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Sağanak yağış serinletecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Bugün, İstanbul dahil 23 kent için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Salıdan cumaya kadar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars ve Ardahan çevreleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak geçişlerinin olacağı tahmin edildi. Yine yurdun kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer illerimizde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
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Sağanak yağış serinletecek
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