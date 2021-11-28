Haberler Yaşam Haberleri Sağanak yağış ve fırtına etkili oldu
Giriş Tarihi: 28.11.2021 14:48 Son Güncelleme: 28.11.2021 14:51

Sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

Antalya’da etkili olan sağanak yağış ve fırtınada kentin bazı noktalarında zarar gören noktalara itfaiye ekipleri anında müdahale etti

Antalya'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. Gece saatlerinde Sinanoğlu Caddesi ve Yeşilbahçe Mahalleleri'nin bazı noktalarında çok şiddetli fırtına çıktı. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Ekipler, hemen olay yerine intikal ederek devrilen ağaçları kaldırarak, olası tehlikelerin önüne geçti. Yeşilbahçe Mahallesi'nde bazı parklarda zarar gören ve tehlike arz eden ağaçlar da ekipler tarafından budandı.

Ekipler gece boyunca kenti gezerek, fırtına da zarar gören noktalara müdahale etti. İtfaiye ekipleri yağış ve fırtına nedeniyle oluşan su baskınlarında mağdur olan vatandaşların yardımına koştu.

Mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
İzmir'de depremzedelerin yeni ev sevinci
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Meçhul sevgiliden yürek yakan mektup
Son dakika: Alıkonulan iş adamından şoke eden sözler! 'Beni Furkancılar kaçırdı'
Son dakika: Seydikemer'de aile katliamı! Av tüfeği ile dehşet saçtı: 3 ölü
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Sergen Yalçın'ın reklam filmi çekmesi..."
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağanak yağış ve fırtına etkili oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA