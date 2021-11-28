Sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

Antalya'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. Gece saatlerinde Sinanoğlu Caddesi ve Yeşilbahçe Mahalleleri'nin bazı noktalarında çok şiddetli fırtına çıktı. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Ekipler, hemen olay yerine intikal ederek devrilen ağaçları kaldırarak, olası tehlikelerin önüne geçti. Yeşilbahçe Mahallesi'nde bazı parklarda zarar gören ve tehlike arz eden ağaçlar da ekipler tarafından budandı.

Ekipler gece boyunca kenti gezerek, fırtına da zarar gören noktalara müdahale etti. İtfaiye ekipleri yağış ve fırtına nedeniyle oluşan su baskınlarında mağdur olan vatandaşların yardımına koştu.

Mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişti.