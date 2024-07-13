Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar 2 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Enver Dündar Başar Sokak'ta yağıştan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay (44), sokaktaki su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılarak yere düştü. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören Özge Ceren Deniz (23) de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp yanına düştü. İki arkadaş, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kimse yanlarına yaklaşamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Öktemay ve Deniz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İki arkadaşın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, gök gürültülü sağanağın dışında rüzgar da etkili oldu. Bayraklı'nın Turan Mahallesi'nde Rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.