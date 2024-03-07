Sağlığınız için hareket edin

Her yıl mart ayının ilk haftası "Lenfödem Farkındalık Haftası" olarak belirleniyor. Kol ve bacakların şişmesiyle kendini gösteren, halk arasında fil hastalığı şeklinde bilinen lenfödem ile ilgili Türk Lenfödem Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Borman açıklama yaptı. Hastalığın doğuştan ya da kanser cerrahileri sonrasında oluştuğunu anlatan Borman, "Kanser cerrahisinde lenf dolaşımı bozulabiliyor. Yenidoğan bebeklerin ayaklarının üstünde, yüzünde, gövdesinde şişlik varsa lenfödemden şüphelenilmeli. Erken tanı yapılmazsa yaralar ortaya çıkıyor, hasta yürüyemiyor. Bunlar hastanın yaşam kalitesini bozarken, aynı zamanda psikolojisini de ciddi anlamda olumsuz etkiliyor" dedi.Kişinin hep kullandığı takıyı takamadığı, giydiği kıyafetin bir tarafının çok rahat,diğer tarafının sıktığı durumlarda lenfödemden şüphelenilmesi gerektiğine dikkat çeken Borman, "Obezitenin lenfödem için önemli risk faktörü olduğu pek çok çalışmayla kanıtlandı. Hareketsiz, masa başında yapılan işler lenfödemin en büyük düşmanı. Bireyler masa başında yarım saat çalıştıktan sonra 5-10 dakika dolaşmalı. Otururken bile egzersiz yapılabilir" diye konuştu. Tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Borman, "Hastalara aşırı sıcak, soğuk ve saunalar yasak. Öğrettiğimiz bandaj ve masaj uygulanmalı. Tedavi en az 10, en fazla 30 seans sürüyor" ifadesini kullandı.