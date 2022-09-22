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Giriş Tarihi: 22.9.2022 11:43

Sağlık Bakanı Koca, bazı hastanelerin kapatılacağı iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesinin açılışı dolayısıyla bazı hastanelerin kapatılacağı iddialarını yalanlayarak "Onkoloji hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Diğer hastanelerimiz de hizmet vermeye devam edecek. Sadece hiçbir hastanemiz sonraki süreçte sağlık hizmeti dışında bir amaçla kullanılmayacaktır. Burada bazı hastanelerimizin yer yer ekipmanları yer yer insan kaynağı Etlik Şehir Hastanesi için değerlendirilecektir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, bazı hastanelerin kapatılacağı iddialarını yalanladı

Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katılmak için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Haftaya çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'nın en büyük şehir hastanelerinden ikincisi Etlik Şehir Hastanesinin açılışının yapılacağını bildiren Koca, 4 bin yatağın üzerinde kapasiteye sahip ve 1000 dönüm arazinin üzerine kurulu bu hastanenin, en son teknolojiyle donatıldığını belirtti.

Koca, "Çarşamba günü açacağımız hastane ile birlikte kapatılması 10 yıl önce plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz. Yani o hastanelerimizde sağlık hizmeti verilmeye devam edilecek. Bazılarının iddia ettiği gibi 'Onkoloji hastanemiz kapanıyor yeni hastane için' gibi birtakım algılara inanmayalım. Onkoloji hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Diğer hastanelerimiz de hizmet vermeye devam edecek. Sadece hiçbir hastanemiz sonraki süreçte sağlık hizmeti dışında bir amaçla kullanılmayacaktır. Burada bazı hastanelerimizin yer yer ekipmanları yer yer insan kaynağı Etlik Şehir Hastanesi için değerlendirilecektir. Etlik Şehir Hastanesi en son noktada hastanın gelebileceği ve bütün sorunlarının çözüm geliştirilebileceği bir merkez olarak inşa edildi. Yani oradan hastanın bir başka yere sevk edilmemesi planlanarak yapıldı. Dolayısıyla burayı en iyi mükemmeliyet merkezinin olduğu bir altyapıyla açmamız gerekiyor. Bu çerçevede de birtakım hastanelerimizin insan kaynağından istifade edeceğiz ama bu hastanelerimiz hizmetlerine devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "KAMUNUN GÜVENİLİR LİMAN OLDUĞUNU GÖRMÜŞ OLACAĞIZ"

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Bu cuma günü muhtemelen kadrolar açıklanmış olacak. Biz ÖSYM'ye gönderdik. 9 bini geçen bir kadrodan bahsediyoruz. Ben özellikle yoğun bir talebin olacağını, yüzde 90'ların üzerinde bir doluluk olacağını tahmin ediyorum. 'Beyaz reform' diye adlandırdığımız yeni dönemde kamuya dönüşün çok yoğun olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde kamunun her geçen gün güvenilir bir liman olduğunu hepimiz birlikte görmüş olacağız. Birtakım özlük haklarının devreye girmesiyle kamunun bundan sonraki süreçte özellikle hekimlerimiz için daha cazip olacağını göreceğiz."

Koca, personel alımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi verdiğini, 85 bin kişinin alımının bu yıl yapılacağını bildirdi.

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Sağlık Bakanı Koca, bazı hastanelerin kapatılacağı iddialarını yalanladı
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