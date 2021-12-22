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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Sağlık Bakanı Koca: Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız

Sağlık Bakanı Koca: Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız
Türkiye'de dün 352 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 816 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız, kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız" ifadelerini kullandı. ANKARA

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Sağlık Bakanı Koca: Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız
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