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Giriş Tarihi: 31.10.2021 17:51 Son Güncelleme: 31.10.2021 18:02

Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı

AA
Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan’la videosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan'ın 7 yavru dünyaya getirdiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı | Video

Paylaşımdaki videoda, Koca'nın Sultan'ı sevdiği anlar ile yavruların beslendiği görüntüler yer aldı.

Koca, yavruların isimlerini büyüdüklerinde koyacağını kaydetti.

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Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı
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