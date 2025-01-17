Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan gribal enfeksiyon açıklaması: Mevsimsel bir yükseliş

Bakan Memişoğlu, "Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok. Aynı şekilde, influenza ve rinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz, bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkı olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tür grip vakalarını aile hekimliklerine giderek, istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz. Onun için toplumdan da bu hususlara dikkat etmesini istiyoruz" dedi.