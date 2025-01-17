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Giriş Tarihi: 17.1.2025 16:56 Son Güncelleme: 17.1.2025 16:57

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan gribal enfeksiyon açıklaması: Mevsimsel bir yükseliş

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Son dönemde artan gribal enfeksiyon hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Memişoğlu, “Bu mevsimsel olan bir yükseliş. Önceki senelerimize göre bir farklılık yok” dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan gribal enfeksiyon açıklaması: Mevsimsel bir yükseliş

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sabah saatlerinde Van'a gitti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Memişoğlu, son dönemde giderek artan gribal enfeksiyona değindi.

Bakan Memişoğlu, "Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok. Aynı şekilde, influenza ve rinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz, bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkı olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tür grip vakalarını aile hekimliklerine giderek, istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz. Onun için toplumdan da bu hususlara dikkat etmesini istiyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan gribal enfeksiyon açıklaması: Mevsimsel bir yükseliş
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