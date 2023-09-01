Sağlık Bakanı, sağlıkta yeni uygulamayı Mardin’de duyurdu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Bakan Koca'yı, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ak Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammet Adak ile İl Protokolü karşıladı.

Havalimanından gelirken yol üzerinde Kızıltepe Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Fahrettin Koca buradan Mardin Valiliğine geçti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Valilik Makam Odasında Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'dan kent genelinde gerçekleşen sağlık hizmetlerinin yanı sıra devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra kameraların karşısına geçen Bakan Koca, burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak bir de açıklamada bulundu.Hastanelerin yükünü azaltacak uygulamadan bahseden Koca, "Hastaların yüzde 22'si reçete yazdırmak için hastanelere gidiyor. Onların bu taleplerini uzaktan sağlık hizmeti ile çözmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde reçete, rapor vs. ihtiyaçların hastaneye gelmeden halledilmesi sağlanacak." dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Telemedicine" adı verilen ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltacak bir uygulamayı duyurdu. Koca, "Gerektiğinde uzaktan rapor ve tetkiklerini önceden talebi yaparak sonucu göstermek için hastaneye gelişi mümkün mertebe ortadan kaldırmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunun yönetmeliği yayımlandı." ifadelerini kullandı.

"SALGINDAN SÖZ EDEMEYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin Valiliği önünde açıklamalarda bulundu. İshal durumu ile ilgili bölgesel, şebeke kaynaklı vakaların olduğunu dile getiren Bakan Koca, "Bir salgından söz edemeyiz. Salgın, ishal, kusma şikayetleri takip ediliyor." dedi. Bakan Koca, halk sağlığı ekibinin analizlerine devam ettiğini de sözlerine ekledi.

E-REÇETE DÜZENLEMESİ ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

E-Reçete düzenlemesine ilişkin konuşan Koca, "TC vatandaşı olan hiçbir kimseye reçete yazımı söz konusu değil. Reçetenin anlaşılır olması için yapılmış bir düzenlemedir." dedi. Türkiye'nin sağlık turizmi üssü olmaya doğru ilerlediğinden bahseden Bakan Koca, "Reçetenin anlaşılır olması için yapılan bir düzenlemedir. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçete anlaşılır olmasının sağlanması için yapılan bir durumdur. Hizmetimizi geniş tutmak açısından önem birileri bir yerlere çekmek istiyor." ifadelerini kullandı.

"YER YER BASKINLARIN OLACAĞINI BİLSİNLER"

Merdiven altı yerlerdeki estetik operasyonlarla ilgili konuşan Koca, şöyle devam etti: "Özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. En ufak yanlışın, hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konmasında affetmeyeceğiz. Yer yer baskınların olacağını bilsinler. Bunu asla affetmiyoruz."