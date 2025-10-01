SAĞLIK BAKANLIĞI 25 BİN PERSONEL ALIMI! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır, şartlar ne? Gözler KPSS 2025/5 tercihlerinde!

2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı. KPSS puanı ile başvuru yapılabilen alımlarda, avukat, biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, ebe ve hemşire gibi çeşitli pozisyonlar için tercihler ÖSYM üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır, şartlar neler?
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınmaya başlayacak.
Adaylar başvurularını, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.
ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercih süreci 6 Ekim'de sona erecek. ÖSYM, KPSS 2025/5 tercih sonuçlarını genellikle tercihlerin tamamlanmasının 2-3 hafta ardından duyuruyor. Kesin tarih henüz açıklanmadı.
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.
İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;
Avukat 50, Biyolog 15, Büro Personeli 290, Çocuk Gelişimcisi 102, Dil ve Konuşma Terapisti 45, Diyetisyen 116, Ebe 805, Fizyoterapist 133, Gerontolog 8, Hemşire 6.445, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 18, Klinik Psikolog 60, Sosyal Çalışmacı 76, Odyolog 17, Perfüzyonist 27, Psikolog 63, Sağlık Fizikçisi 12, Mimar 40, Diğer Teknik Hizmet Personeli 14, Mühendis 122, Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 2, Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 303, Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 25, Sağlık Teknikeri (Anestezi) 166, Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 129, Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 10, Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 233, Sağlık Teknikeri (Eczane) 139, Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) 135, Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 28, Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 120, Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.809, Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) 10, Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 439, Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp) 36, Sağlık Teknikeri (Odyometri) 58, Sağlık Teknikeri (Optisyen) 17, Sağlık Teknikeri (Ortopedi) 29, Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) 79, Sağlık Teknikeri (Podolog) 6, Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 8, Sağlık Teknikeri (Röntgen) 917, Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) 1.370, Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) 27, Sağlık Teknisyeni (Anestezi) 5, Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) 10, Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) 150, Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) 6, Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 13, Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) 35, Destek Personeli (Şoför) 11, Tekniker 233, Teknisyen 231