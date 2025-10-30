Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI DETAYLARI: 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, belli mi?
Giriş Tarihi: 30.10.2025 19:21

Sağlık Bakanlığı 2026 yılında 26.673 sözleşmeli sağlık personelini istihdam edecek. Uzman tabip, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, diyetisyen gibi kadrolarda gerçekleştirilecek alımlar için şartlar ve başvuru tarihleri bekleniyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte 2026 personel alımı hakkında detaylar…

Sağlık Bakanlığı bünyesinde birçok farklı branştan sağlık personeli istihdam edilecek. Resmi Gazete kararıyla yayımlanan ilanla branş dağılımı belli oldu. Şartlar ve başvuru tarihleri için araştırmalar başladı. Peki, 26.673 sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM TARİHİ BEKLENİYOR!

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.

Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NETLEŞTİ!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.

Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.

