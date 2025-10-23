Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI 26 PERSONEL ALIMI: Doktor, ebe, hemşire, diyetisyen alınacak! 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.10.2025 09:23

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 PERSONEL ALIMI: Doktor, ebe, hemşire, diyetisyen alınacak! 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na toplam 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte alım süreci kesinleşti. Adaylar şimdi başvuru tarihleri, başvuru şartları ve pozisyon dağılımına dair detayları araştırıyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alım yapılacak? İşte, 2026 yılı personel alımına ilişkin kadro dağılımı ve kontenjan bilgisi...

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26.673 sözleşmeli personel alımı, atama bekleyen sağlık çalışanlarının yakın takibinde. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte alım yapılacak branşlar ve kadrolar belli oldu. Adaylar şimdi gözlerini başvuru kılavuzunun açıklanacağı tarihe çevirmiş durumda. Peki, 26.673 kişilik sağlık personeli alımı ne zaman gerçekleştirilecek?

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.

Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.

Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.

