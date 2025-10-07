Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI 2753 DAİMİ İŞÇİ ALIMI 2025: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman, başladı mı, koşullar neler?
Giriş Tarihi: 7.10.2025 10:36

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için 18 bin personel alımını duyurdu. Bu kapsamda 2753 sürekli işçi kadrosu için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. İstihdam illeri, başvuru şartları ve hangi pozisyonların alınacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı ile netliğe kavuşacak detaylar beklenirken adayların gözü kulağı Bakan Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarında. Peki, Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri yayımlanacak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanları ile ortaya çıkacak. Branş ve kadro dağılımı pek çok adayın gündemindeki yerini korurken kamuya işçi alımı ile özellikle hastaneler ve sağlık kuruluşlarında eksik personelin tamamlanması hedefleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIYOR!

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı planlaması kapsamında, toplam 18 bin personel alımı yapacak. Bunlardan 2753 kişi sürekli işçi kadrosu ile istihdam edilecek. KPSS 2025/5 tercihleri alınan 15 bin 247 personel alımı içinse sonuçlar bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2753 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR e-şube üzerinden online olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun aktardığı üzere Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ilanları önümüzdeki günlerde yayımlanacak ve adayların başvurusunu alacak.

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

Adaylar, İŞKUR resmi sitesi üzerinden giriş yaparak "Sağlık Bakanlığı işçi alımı" ilanlarını görüntüleyebilecek. İlanlara başvuru yapmak için e-Devlet üzerinden doğrulama yapılması ve başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekecek.

İŞKUR güncel iş ilanları alanı takip edilerek yayımlanacak Sağlık Bakanlığı iş ilanlarına ulaşmak mümkün olacak. Her yeni ilanla güncellenen ekranı bulunduğunuz il ve ilçe, aradığınız branş özelinde incelemek mümkün.

İŞKUR İŞ ARAYAN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

