Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı son gelişmeler! Sağlık Bankalığı işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl başvurulur?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR üzerinden beklenirken personel alımında KPSS 2025/5 tercihleri alınıyor. Bakan Kemal Memişoğlu'nun "15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin personel alımı yapılacaktır." açıklaması ardından başvuru detaylarını araştıran adaylar 18.000 personelin içindeki 2. adımı bekliyor. Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı hangi illerde yapılacak, hangi branş ve kadrolar olacak, ilanlar yayımlandı mı?