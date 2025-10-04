Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı son gelişmeler! Sağlık Bankalığı işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl başvurulur?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR üzerinden beklenirken personel alımında KPSS 2025/5 tercihleri alınıyor. Bakan Kemal Memişoğlu'nun "15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin personel alımı yapılacaktır." açıklaması ardından başvuru detaylarını araştıran adaylar 18.000 personelin içindeki 2. adımı bekliyor. Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı hangi illerde yapılacak, hangi branş ve kadrolar olacak, ilanlar yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı kapsamında ÖSYM AİS üzerinden KPSS 2025/5 tercihleri alınıyor. Adaylar, tercihlerini 6 Ekim 2025 tarihine kadar yapabilecek.
Personel alımındaki 2. etap olan Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için işlemler İŞKUR üzerinden tamamlanacak. İşte, detaylar:
18 bin kişinin içinde Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı da yapacak. Sürekli işçi alımı için ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanların yayımlanma tarihi ve başvuru şartları İŞKUR tarafından duyurulacak. Adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesini takip etmeleri önem taşıyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu önümüzdeki günlerde ilanların yayımlanacağı açıkladı.