SAĞLIK BAKANLIĞI 2.753 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu başladı mı, nereden başvurulur?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri yayımlanacak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanları ile ortaya çıkacak. Branş ve kadro dağılımı pek çok adayın gündemindeki yerini korurken kamuya işçi alımı ile özellikle hastaneler ve sağlık kuruluşlarında eksik personelin tamamlanması hedefleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak?