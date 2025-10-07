SAĞLIK BAKANLIĞI 2.753 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri yayımlanacak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanları ile ortaya çıkacak. Branş ve kadro dağılımı pek çok adayın gündemindeki yerini korurken kamuya işçi alımı ile özellikle hastaneler ve sağlık kuruluşlarında eksik personelin tamamlanması hedefleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak?
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı planlaması kapsamında, toplam 18 bin personel alımı yapacak. Bunlardan 2753 kişi sürekli işçi kadrosu ile istihdam edilecek. KPSS 2025/5 tercihleri alınan 15 bin 247 personel alımı içinse sonuçlar bekleniyor.
Adaylar, İŞKUR resmi sitesi üzerinden giriş yaparak "Sağlık Bakanlığı işçi alımı" ilanlarını görüntüleyebilecek. İlanlara başvuru yapmak için e-Devlet üzerinden doğrulama yapılması ve başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekecek.
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'na göre işlemlerini gerçekleştirdi.
Sonuç tarihi henüz duyurulmadı.