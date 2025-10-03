Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımımda son durum! Sağlık Bankalığı işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 3.10.2025 21:12

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için toplam 18 bin yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımın 15 bin 247’si sözleşmeli personel, 2 bin 753’ü ise sürekli işçi olarak gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personel alımı için başvurular 29 Eylül 2025 itibarıyla başladı ve 6 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı içinse gözler İŞKUR ilanlarında yer alıyor. Peki; Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR üzerinden beklenirken personel alımında KPSS 2025/5 tercihleri alınıyor. Bakan Kemal Memişoğlu'nun "15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin personel alımı yapılacaktır." açıklaması ardından başvuru detaylarını araştıran adaylar 18.000 personelin içindeki 2. adımı bekliyor. Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı hangi illerde yapılacak, hangi branş ve kadrolar olacak, ilanlar yayımlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞİYOR

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı kapsamında ÖSYM AİS üzerinden KPSS 2025/5 tercihleri alınıyor. Adaylar, tercihlerini 6 Ekim 2025 tarihine kadar yapabilecek.

Personel alımındaki 2. etap olan Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için işlemler İŞKUR üzerinden tamamlanacak. İşte, detaylar:

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

18 bin kişinin içinde Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı da yapacak. Sürekli işçi alımı için ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanların yayımlanma tarihi ve başvuru şartları İŞKUR tarafından duyurulacak. Adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesini takip etmeleri önem taşıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu önümüzdeki günlerde ilanların yayımlanacağı açıkladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-şube ile açılan ilanlar doğrultusunda başvuru yapmak mümkün olacak. Detayların hepsi yayımlanacak ilanla birlikte netleşecek.

