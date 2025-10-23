SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIM KURA TAKVİMİ: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kurası sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için kura sonuçlarını bekleyen adaylar heyecanlı bir süreç geçiriyor. Başvurularını tamamlayan kişiler, şimdi kura çekiminin tarih ve saatini araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman yapılacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında yapılacak. Kura çekilişi Ankara'da düzenlenecek.
Kura çekimi canlı yayınla gerçekleştirilecek ve tüm adaylar canlı olarak takip edilebilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama ile ilgili bilgi ve belgeler ile diğer duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr
adresinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek; bu ilan, tebligat yerine geçecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının tamamlanmasının ardından asıl olarak yerleştirme yapılan adayların istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi gerekecek.
Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.