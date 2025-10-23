Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIM KURA TAKVİMİ: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kurası sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.10.2025 16:41

Sağlık Bakanlığı’nın 2.764 işçi alımı için kura sonuçları için geri sayım başladı. Kura çekimi tamamlandığında Sağlık Bakanlığı kadrolarında işçi olarak yer alacaklar belirlenecek. Başvuru yapan adaylar, Ankara’da canlı yayında gerçekleşecek kura çekimini iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden takip edebiliyor. Kura, İŞKUR üzerinden düzenlenecek olup tarih ve saat netleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte tüm detaylar…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için kura sonuçlarını bekleyen adaylar heyecanlı bir süreç geçiriyor. Başvurularını tamamlayan kişiler, şimdi kura çekiminin tarih ve saatini araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman yapılacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında yapılacak. Kura çekilişi Ankara'da düzenlenecek.

Kura çekimi canlı yayınla gerçekleştirilecek ve tüm adaylar canlı olarak takip edilebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.765 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama ile ilgili bilgi ve belgeler ile diğer duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr
adresinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek; bu ilan, tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının tamamlanmasının ardından asıl olarak yerleştirme yapılan adayların istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi gerekecek.

Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.

