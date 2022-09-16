Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte şartları ve başvuru tarihleri!

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Bu müjdeli haberin ardından gözler yayımlanacak olan kılavuza çevrildi. Sağlıkçılar bu noktada "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?" sorularını gündemde tutmaya devam ediyor. Başvuru tarihleri hakkında kesin bir bilgi verilmese de kısa zamanda 85 bin kişilik istihdam için detayların duyurulması bekleniyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber verdi. Bakan Koca, açıklamasında 85 bin atama yapılacağını duyurdu.
İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili detaylar...
Bakan Koca'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.
Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:
"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı persone alımı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.''
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Alıma ilişkin detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekildeydi;
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.