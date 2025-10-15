Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI 2025/5: ÖSYM KPSS Sağlık Bakanlığı atama taban puanları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:43

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI 2025/5: ÖSYM KPSS Sağlık Bakanlığı atama taban puanları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları yayınlandı. Adaylar, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 15:00’ten itibaren ÖSYM’nin sonuç sitesinden puanlarını ve yerleştirildikleri kadroyu öğreniyor. 15 bin 247 personelle ilgili gelen sonuçların ardından Sağlık Bakanlığı atama puanları da adayların gündemindeki yerini aldı. Taban ve tavan puanlar, hem lisans hem ön lisans düzeyinde birçok branş için adayların merak ettiği seviyeleri ortaya koyuyor. Peki, KPSS atama puanları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Sağlık personeli olmayı hedefleyen adaylar için yılın önemli bekleyişi sona erdi: KPSS-2025/5 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden kimlik numaraları ve şifreyle yerleşme durumlarını kontrol ediliyor. Yayınlanan sayısal verilerde, çeşitli branşlardaki en düşük (taban) ve en yüksek puanlar dikkat çekiyor; sağlık sahasında kariyer planlayanlar için kritik bir gösterge niteliğinde. İşte, KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları 2025:

KPSS-2025/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.

29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri ardından yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren erişiliyor.

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI 2025

KPSS-2025/5 sonuçları ardından Sağlık Bakanlığı atama taban puanları sayılar veriler ışığında öğreniliyor:

İşte, yerleşen adayların taban ve tavan puanları:

KPSS-2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

