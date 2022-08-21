Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor. Bakanlık bünyesinde "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli işçi alımı için başvurular, 19 Ağustos'ta sona erdi. İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar, Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru sonuçları için araştırmalarına başladı. Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı, kura çekimi sonrası açıklanacak. Peki; Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve engelli personel/işçi alımı başvuru sonuçları…
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos 2022 tarihine kadar http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.
İlan edilen engelli sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlıkça doğrudan noter kurası ile belirlenecek.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.
Bakanlıkça ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine 2 yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.
Sağlık Bakanlığı 1356 engelli işçi alımı başvuru sonuçları için henüz net bir tarih verilmedi. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler açıklandığında haberimizde yer verilecektir.