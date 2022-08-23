Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuçları için gözler PBS ekranında
Giriş Tarihi: 23.8.2022 11:08 Son Güncelleme: 23.8.2022 11:13

Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuçları için gözler PBS ekranında

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları 28 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. E-Devlet üzerinden tamamlanan başvuruların ardından şimdi Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin başvuru sonuçları bekleniyor. Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin başvuru sonuçları PBS ekranı üzerinden duyurulacak. Peki; Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuçları için gözler PBS ekranında

Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin başvuru sonuçları için resmi açıklama bekleniyor. Yer değiştirme kura çekimi 1 Eylül'de yapılacak olup başvuruda bulunanlar "Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuçları için gözler PBS ekranında.

SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülen ve uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere 23 Ağustos 2022 Salı günü PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilenlerin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

KURA NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değiştirme kura çekimi 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

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Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuçları için gözler PBS ekranında
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