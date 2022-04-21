Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Fas ve Mısır’daki iki Türk hasta, tedavileri için ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

Mısır'dan sevk edilen 31 yaşındaki kalp hastası Gülizar Atalay ilk ameliyatını 4 yaşındayken yurt dışında geçirdi. O dönem de takipleri Türkiye'de yapılan Atalay, yakın zamanda yeniden bir operasyona alındı.
Fas'ta bağırsak operasyonu geçiren 40 yaşındaki Demirel, ameliyat sonrası komplikasyonlar dolayısıyla aşırı kilo kaybı yaşadı. Genel durum bozukluğu yaşayan Demirel, bir süredir Fas'taki bir hastanede yatarak tedavi görüyordu.
Atalay, ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na Türkiye'de tedavi olmak istediğini iletti.