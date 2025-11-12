SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ASIL/YEDEK ADAY SORGULA: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde beklenen açıklama geldi. Toplam 2.764 sürekli işçi alımı için yapılan kura çekiminin ardından sonuçlar yayımlandı. Adaylar, iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden asıl ve yedek listeleri sorgulayabiliyor. Bu kapsamda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına alımlar yapılacak ve kura sonucunda belirlenen asıl adaylar sınavsız olarak atanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimine ilişkin duyuru yayımlandı. Kura çekimi tamamlandıktan sonra kura sonuçları aynı gün saat 17.00'den sonra iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden açıklandı.

