SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI E-ŞUBE: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları nereden yapılır, şartları neler?

Giriş Tarihi: 9.10.2025 07:37

Sağlık Bakanlığı, 2 bin 764 işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirken, başvuru şartları ve kadro dağılımı da merak konusu oldu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte İŞKUR işçi alımı başvurusu ile ilgili tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvuruları 8 Ekim 2025 Çarşamba günü başladı ve 13 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecek.

Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

  • 1948 temizlik görevlisi,
  • 572 silahsız güvenlik görevlisi,
  • 244 hastane klinik destek elemanı

