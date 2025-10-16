Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 16.10.2025 19:12

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonucu sorgulama

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu ve bu kapsamda başvurular 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Sağlık Bakanlığı kadro ve branş dağılımını da duyurdu. 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı alınacak. Sonuçlar ise noter huzurunda yapılacak kura çekimi yöntemiyle belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonucu sorgulama

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 13 Ekim itibarıyla sona erdi. Koşulları sağlayan adaylar başvuru işlemlerini tamamlanmasının ardından kura ile belirlenecek olan sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvuruları, 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı.

Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte değerlendirme işlemleri başladı. İlk olarak başvuru şartlarını sağlayan ve kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi hakkında Bakanlık tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kuranın ardından asil ve yedek adaylar belli olacak ve yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayınlanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonucu sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz