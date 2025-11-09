SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için heyecan dorukta! İŞKUR üzerinden 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından gözler artık kura çekimine çevrildi. Bakanlığa bağlı hastanelerde çalışacak adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura sonucu belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek ve sonuçlar hangi platformdan duyurulacak? İşte merak edilen detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2 bin 764 işçi için kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ankara'da noter huzurunda yapılacak kura, saat 09.00 ile 18.00 arasında tamamlanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.765 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama ile ilgili bilgi ve belgeler ile diğer duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek; bu ilan, tebligat yerine geçecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının tamamlanmasının ardından asıl olarak yerleştirme yapılan adayların istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi gerekecek.
Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.