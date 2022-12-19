Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı?

Toplamda 11 bin 317 kişilik alımın yapılacağı açıklamasıyla başvurular tamamlanmıştı ve şimdi gözler Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi tarihinde. Binlerce aday bu kapsamda "Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Tarih ise yayımlanan kılavuzla beraber adaylara duyurulmuştu. İşte Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi personel alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı…
Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle;
604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,
284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,
791 Klinik Destek Elemanı,
121 Marangoz,
5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)
Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.
11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi, 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09:00'da başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek.
Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.
Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek.
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenecek.
Sonuçların, 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak kura çekilişinin ardından açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.