Giriş Tarihi: 24.4.2022 19:36Son Güncelleme: 24.4.2022 19:39
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı... İşte 24 Nisan 2022 koronavirüs tablosu
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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. İşte 24 Nisan 2022 korona tablosu...
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.