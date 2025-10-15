SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/5 ATAMA TABAN PUANLARI: Sağlık Bakanlığı atama puanları ÖSYM Lise, Ön Lisans ve Lisans nereden sorgulanır?

Sağlık personeli olmayı hedefleyen adaylar için yılın önemli bekleyişi sona erdi: KPSS-2025/5 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden kimlik numaraları ve şifreyle yerleşme durumlarını kontrol ediliyor. Yayınlanan sayısal verilerde, çeşitli branşlardaki en düşük (taban) ve en yüksek puanlar dikkat çekiyor; sağlık sahasında kariyer planlayanlar için kritik bir gösterge niteliğinde. İşte, KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları 2025: