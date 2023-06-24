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Giriş Tarihi: 24.6.2023 11:56 Son Güncelleme: 24.6.2023 11:57

Sağlık Bakanlığı kritik çevre yolu bağlantı noktalarında helikopterli bayram tedbiri alacak

Kurban Bayramı tatili süresince Sağlık Bakanlığı ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için çevre yolu bağlantı noktalarında helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler hazır bekletilecek

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sağlık Bakanlığı kritik çevre yolu bağlantı noktalarında helikopterli bayram tedbiri alacak

Kurban Bayramı tatili süresince Sağlık Bakanlığı ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için çevre yolu bağlantı noktalarında helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler hazır bekletilecek. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul - Kocaeli il sınırında da ambulans helitopter hazır bekletilirken, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, "Olası bir felaket karşısında hızlı bir şekilde müdahale edip en uygun hastaneye yönlendirebilmek için ekiplerimiz bayram boyunca hazır bulunacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 Acil sağlık hizmeti personeli ile 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını belirtti. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında; sağlık tedbiri alarak acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekiplerin hazır bekletileceği ifade edildi.

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Sağlık Bakanlığı kritik çevre yolu bağlantı noktalarında helikopterli bayram tedbiri alacak
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