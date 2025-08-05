SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP | 18 bin alım yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde yeni gelişmeler adayların gündeminde. KPSS puanı ile tercih yapacak olan adaylar, 2. etap başvuru tarihlerini sorguluyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte alım yapılacak kadro sayısı ve pozisyonlar belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?