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Giriş Tarihi: 5.8.2025 13:28

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP | 18 bin alım yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 18 bin kadroluk personel alımı sürecinde ikinci etap tercihleri gündemdeki yerini koruyor. İlk tercih dönemi Mayıs ayında sona ermişti. Şimdi ise adaylar, KPSS puanlarıyla tercih yapabilecekleri yeni ilanların yayımlanmasını bekliyor. Güncel başvuru takvimi ve kılavuz bilgileri ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP | 18 bin alım yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde yeni gelişmeler adayların gündeminde. KPSS puanı ile tercih yapacak olan adaylar, 2. etap başvuru tarihlerini sorguluyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte alım yapılacak kadro sayısı ve pozisyonlar belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurularının ne zaman alınacağı henüz belli değil. Bakan Memişoğlu Sağlık Bakanlığı personel alımının Eylül-Ekim ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı da henüz belli değil. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM'ye bildirecek. Yayınlanan kılavuz kapsamında kadro dağılımına ve kontenjan rakamlarına yer verilecek.

İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;

  • BİYOLOG 10
  • BÜRO PERSONELİ 215
  • ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
  • DESTEK PERSONELİ 15
  • DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
  • DİYETİSYEN 74
  • EBE 1280
  • FİZYOTERAPİST 121
  • GERONTOLOG 6
  • HEMŞİRE 7.597
  • İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
  • ODYOLOG 17
  • PERFÜZYONİST 25
  • PSİKOLOG 30
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
  • SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
  • SOSYAL ÇALIŞMACI 67
  • TEKNİKER 235
  • TEKNİSYEN 273

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP | 18 bin alım yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
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