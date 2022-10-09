Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı konusunda detaylar netlik kazanıyor! Daha önce Bakan Fahrettin Koca, toplamda 85 bin kadroya bu yıl içinde yerleştirme yapılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru kılavuzu ile konunun detaylarının netleşmesi beklenirken, kadro ve branş dağılımı da Sağlıkta Beyaz Reform'a destek olacak şekilde belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler? İşte konunun detayları!

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti. Bakan Koca, açıklamasında 85 bin atama yapılacağını duyurdu.

İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, kılavuzu ve şartları ile ilgili detaylar...