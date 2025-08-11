SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin personel alımına yönelik başlattığı sürecin ilk etabı, Mayıs ayında tamamlanarak 19 bin sağlık çalışanı göreve başlamıştı. Geriye kalan 18 bin kadro için ise gözler, ikinci etap atama sürecine çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı son açıklamada ikinci etap alımların planlama ve takvimine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. İşte, ikinci aşama personel alımlarına dair en güncel gelişmeler ve sürece yönelik merak edilen ayrıntılar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Personel atamalarıyla ilgili bilgi veren Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin kişilik atama ilanımızı yayımlayacağız ve alımları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 18 bin personel atamasına ilişkin tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz açıklanmadı. Detayların, önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı'nın duyuracağı kadro listesi sonrasında netleşmesi bekleniyor.
Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273
Sürekli işçi: 3.658