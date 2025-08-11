Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 11.8.2025 00:18

Sağlık Bakanlığı’nın toplam 37 bin personel alımına yönelik sürecin ikinci aşaması hâlâ merakla bekleniyor. İlk etapta, 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişinin atama işlemleri tamamlandı. Şimdi ise geriye kalan 18 bin kadro için gözler, Bakanlık tarafından yapılacak yeni açıklamalara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap personel alımı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte sürece dair son bilgiler…

Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin personel alımına yönelik başlattığı sürecin ilk etabı, Mayıs ayında tamamlanarak 19 bin sağlık çalışanı göreve başlamıştı. Geriye kalan 18 bin kadro için ise gözler, ikinci etap atama sürecine çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı son açıklamada ikinci etap alımların planlama ve takvimine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. İşte, ikinci aşama personel alımlarına dair en güncel gelişmeler ve sürece yönelik merak edilen ayrıntılar…

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Personel atamalarıyla ilgili bilgi veren Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin kişilik atama ilanımızı yayımlayacağız ve alımları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 18 bin personel atamasına ilişkin tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz açıklanmadı. Detayların, önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı'nın duyuracağı kadro listesi sonrasında netleşmesi bekleniyor.

Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

Sürekli işçi: 3.658

