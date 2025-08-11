SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin personel alımına yönelik başlattığı sürecin ilk etabı, Mayıs ayında tamamlanarak 19 bin sağlık çalışanı göreve başlamıştı. Geriye kalan 18 bin kadro için ise gözler, ikinci etap atama sürecine çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı son açıklamada ikinci etap alımların planlama ve takvimine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. İşte, ikinci aşama personel alımlarına dair en güncel gelişmeler ve sürece yönelik merak edilen ayrıntılar…