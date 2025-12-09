SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman yapılacak?

Toplam 26.673 personelin alınacağı süreçte hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve uzman tabip gibi pek çok kadro yer alıyor. Başvuru takvimi yakından takip edilirken, adaylar kontenjanların nasıl şekilleneceğini araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.
Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.
2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.
Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.