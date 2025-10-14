SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 | Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları gündemde. ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirme sürecinin son bulmasının Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları belli olacak. Peki, KPSS 2025/5 atama (tercih) sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?