Giriş Tarihi: 22.10.2025 13:12

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, hangi branşlarda alım olacak?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile duyurdu. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan farklı birimlere yapılacak alımlarda hangi pozisyonlara kaç kişi atanacağı da netleşti. Bu açıklama, sağlık çalışanı olmayı hedefleyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman ve hangi birimlerde olacak?

2026 yılında Sağlık Bakanlığı, kamu hastaneleri ve diğer sağlık kurumlarında çalıştırılmak üzere 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, hangi birimlerde kaç personelin görevlendirileceğini ortaya koyarken, sağlık sektörüne adım atmayı planlayan adayların merakını artırdı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?

Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair detayları paylaşması bekleniyor.

