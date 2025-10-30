SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025: Sağlık Bakanlığı promosyon ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Sağlık çalışanlarına yapılacak banka promosyonu ödemeleri için geri sayım başladı. Promosyon görüşmeleri ise İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Çalışanlar, "Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak, ödemeler hangi tarihte yapılacak?" sorularına yanıt arıyor.
2022 yılında yapılan son promosyon anlaşmasında sağlık çalışanlarına ortalama 29 bin lira ödeme yapılmıştı. Bu sürenin dolmasıyla birlikte yeni dönem için hazırlıklar başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel, bu kez en az üç yıllık maaş toplamına denk gelecek bir promosyon beklentisi içinde.