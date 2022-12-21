Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme detayları açıklandı! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:12

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme detayları açıklandı! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ile ilgili anlaşmaya varıldı. Sağlık çalışanlarına sağlanacak olan bu ödeme yapılan açıklamaya göre; 29 bin TL tutarında Ziraat Bankası ortaklığında verilecek. Bu noktada ise “2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL? İşte ödeme tarihleri ve tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme detayları açıklandı! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve tutarları son dönemde gündemdeki yerini alırken beklenen haber geldi. Sağlık çalışanlarına sağlanacak olan ödemeler için Ziraat Bankası ile anlaşma sağlanırken öte yandan "2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve anlaşma sağlanan tutarla ilgili merak edilenler…

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Hemşire, doktor, sağlık teknikeri... 2022 Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne kadar, tek seferde mi yatacak?

Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen, tekniker ve diğer kadrolarda çalışmayı sürdüren binlerce sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ile ilgili detayları merak ediyordu.

Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların cevabı yapılan son dakika açıklamaları sonrası netliğe kavuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Hemşire, doktor, sağlık teknikeri... 2022 Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne kadar, tek seferde mi yatacak?

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Hemşire, doktor, sağlık teknikeri... 2022 Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne kadar, tek seferde mi yatacak?

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Hemşire, doktor, sağlık teknikeri... 2022 Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne kadar, tek seferde mi yatacak?

27 BİN TL'Sİ PEŞİN ÖDENECEK

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

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Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme detayları açıklandı! Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?
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