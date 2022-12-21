Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve tutarları son dönemde gündemdeki yerini alırken beklenen haber geldi. Sağlık çalışanlarına sağlanacak olan ödemeler için Ziraat Bankası ile anlaşma sağlanırken öte yandan "2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve anlaşma sağlanan tutarla ilgili merak edilenler…