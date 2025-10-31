SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİNDE SON DURUM: 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ihalesinde son durum nedir, ne zaman açıklanır?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON DURUM

Sendika temsilcilerinden gelen bilgilere göre, bazı illerde bankalar 90 bin lira nakit ve 10 bin lira para puan olmak üzere toplam 100 bin lira civarında teklif sundu. Ancak bu rakamların henüz kesinleşmediği, görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.