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Giriş Tarihi: 12.2.2023 04:56

Sağlık Bakanlığı'ndan Adıyaman'a tam teşekküllü sahra hastanesi

Sağlık Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremin enkaza çevirdiği Adıyaman'a tam teşekküllü sahra hastanesi kurdu. Sahra hastanesinin başhekimliğini yapan Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Arif Kadri Balcı, "Dün kurmuş olduğumuz sahra hastanesinde 80 vatandaşımıza sağlık hizmeti verdik" dedi.

DHA
Sağlık Bakanlığı’ndan Adıyaman’a tam teşekküllü sahra hastanesi

Sağlık Bakanlığınca depremin ilk gününden bu yana Adıyaman kent merkezinin çeşitli noktalarında kurulan çadırlarda verilen sağlık hizmeti ağına tam teşekküllü sahra hastanesi ilave edildi. Dün kurulan sahra hastanesinde 80 depremzedeye hizmet verildi. Normal bir hastaneyi aratmayan sahra hastanelerinde ameliyathane ve ilk yardım odalarının yanı sıra röntgen ve çeşitli tıbbi malzemeler de bulunuyor.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Adıyaman Sahra Hastanesi Başhekimi Acil Tıp Uzman Dr. Arif Kadri Balcı, "Dün itibarıyla Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde bir sahra hastanesi kurduk ve faaliyete açtık. Dünden bu yana yaklaşık 80 hastaya hizmet verdik. Adıyaman'da 19 tane çadırda hizmet veriyoruz. Bunların 2 tanesi sahra hastanesi olmak üzere. Sahra hastanemizde 6'sı yoğun bakım olmak üzere 16 yatak bulunuyor. Bir ameliyathanemiz var ve laboratuvarımızı aktif hale getirdik. Acil müdahalelere gereken bütün her şeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Durumu ağır olan hastalarımızı kara ambulansları, helikopter ambulanslar ve uçak ambulanslarla ilgili tam teşekküllü hastanelere nakillerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Sahra hastanelerinin normal hastanelerden farklı olmadığını belirten Balcı, şöyle dedi: "İlk günden beri Adıyaman'ın her yerinde UMKE ve 112 araçlarımızla ulaşabildiğimiz kadar gerek enkazda olsun gerek sahada olsun bütün müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Sahra hastanemiz tam teşekküllü bir hastanede bulunması gereken hizmetin tamamını veriyor. Aşağı yukarı her branşta uzmanlarımız var. Sahadan gelen, diğer şehirlerden gelen, Sağlık Bakanlığımızın gönderdiği bütün personellerimiz ellerinden geldiği kadar yardım ediyorlar."

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Sağlık Bakanlığı'ndan Adıyaman'a tam teşekküllü sahra hastanesi
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